Gökçe Akyıldız 1,5 Aylık Bebeğiyle Kampa Gitti
Ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız, 16 Mart'ta dünyaya getirdiği bebeğiyle kampa gitti. Oyuncu tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Gökçe Akyıldız Özyurt, bir buçuk aylık bebeğiyle tatile çıktı.
KAMPA GİTTİ
Geçtiğimiz Temmuz ayında Mustafa Özyurt ile evlenen oyuncu Gökçe Akyıldız, eşi ve bebeğiyle kampa gitti. Oyuncu kamp tatilinde çektirdiği fotoğrafı kalp koyarak sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, kurdukları çadıra büyük bir hayranlıkla bakması içeride bebekleri Ömer'in uyuduğu ihtimallerini akla getirdi.
INSTAGRAM HESABINDAN DUYURMUŞTU
Oyuncu oğlu Ömer'in doğum haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaşan genç oyuncu altına şu notu düştü; "Cennet kokulu oğlum"
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