Gökbilimciler Şimdiye Kadarki En Güçlü Yıldız Patlamasını Kaydetti
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Harvard Üniversitesi, Teknoloji

Gökbilimciler Şimdiye Kadarki En Güçlü Yıldız Patlamasını Kaydetti

Büyük yıldızların ölümlerinin, muhteşem patlamalar sonucunda gerçekleştiği pek çok kaynakta belirtiliyor. Gökbilimciler, şimdiye kadar gerçekleşen en güçlü yıldız patlamasını yani bir başka değişle büyük yıldız ölümünün en ihtişamlısını kaydetti.

14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
Gökbilimciler Şimdiye Kadarki En Güçlü Yıldız Patlamasını Kaydetti

Büyük yıldızların ölümlerinin, muhteşem patlamalar sonucunda gerçekleştiği pek çok kaynakta belirtiliyor. Gökbilimciler, şimdiye kadar gerçekleşen en güçlü yıldız patlamasını yani bir başka değişle büyük yıldız ölümünün en ihtişamlısını kaydetti. 2016 yılında, Dünya'dan 4.5 milyar ışık yılı uzaklıkta bir galakside gözlemlenen SN2016aps adlı yıldız patlamasının (süpernova), diğer süpernovalardan 500 kat daha parlak olduğunu keşfetti. SN2016aps adlı süpernovanın şimdiye kadar gözlemlenen en enerjik, en büyük, en parlak süpernova olduğu belirtiliyor. Harvard Üniversitesi'nde gökbilimci olarak görev yapan Edo Berger, SN2016aps adlı süpernova için şimdiye kadar görünen en parlak süpernova olmanın ötesinde, diğer süpernovalara kıyasla çok daha değişik özelliklere sahip olduğunu belirtti. Ocak 2016'da gözlemlenen patlamadan sonra, SN2016aps süpernovanın gözlemlenmesine devam edildiğini ifade eden Berger, patlamanın sönme sürecinin de kayıt altına alındığını ve sönme sürecinin hala devam ettiğini belirtti.

SN2016aps'nin Tanımlanması İlk Kuşak Yıldızlarının Araştırılması İçin Bir Yol Açtı

SN2016aps'nin toplam kinetik enerjisi, güneş kütlesinden 25 ile 40 kat daha fazla kaydedildi. Bu değer 1998 yılında gerçekleşen ünlü hipernova SN1998bw ile eşdeğerdi. Ancak SN2016aps'yi farklı kılan bir durum keşfedildi. Bu süprenovanın pik parlaklığı, SN1998bw'den 40 kat daha fazlaydı. Birmingham Üniversitesi'nde gökbilimci olarak görev yapan Matt Nicholl, bir yıldızın tek başına bu büyüklükte bir patlama yaratabilmesinin mümkün olmadığını düşündüklerini ifade etti. Nicholl, patlamadan hemen önceki yıllarda, yıldızda bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini ve bu gaz sızıntısının patlama enkazıyla birleşmesi sonucu ortaya muzzam bir parlaklık çıktığını belirtti. SN2016aps'nin tanımlanmasının, ilk kuşak yıldızlardan gelen benzer patlamaları tanımlayabilmek için büyük bir keşif olduğunu ifade eden Berger, gökyüzünün bilinmezliklerle dolu olduğunu ve heran yeni bir şey keşfettiklerini belirtti.

Kaynak: Tamindir

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