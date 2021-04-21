Gökberk Demirci ile aşk yaşayan Özge Yağız'dan evlilik açıklaması

'Yemin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Gazetecilerle sohbet eden Yağız, yakın zamanda evleneceklerini söyledi. İşte detaylar...

Son olarak 'Sol Yanım' dizisinde rol alan oyuncu Özge Yağız, önceki akşam Cihangir'de bulunan ofisinde görüntülendi.

"HAYALLERİMİN ÖTESİNDE BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ"

Muhabirlerin, "Geçtiğimiz haftalarda sevgiliniz Gökberk Demirci'den evlilik teklifi aldınız? Neler hissettiniz?" sorusuna Yağız, "Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Hiç bu kadar şaşıracağımı ve böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim. Çok mutlu oldum" şeklinde cevap verdi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Yakın zamanda evleneceklerini söyleyen oyuncu, o zamana kadar ülkenin yaşadığı bu pandemi sürecinin de sona ermesini temenni etti.

AYNI FİLMDE ROL ALACAKLAR

Gökberk Demirci'nin 'Yemin' dizisinin ilk sezonunda beraber kamera karşısına geçtiği sevgilisi Özge Yağız'la da Hindistan, İran ve Türkiye ortak yapımı bir filmde başrol oynaması için teklif aldığı ortaya çıktı.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın aynı filmde rol almaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin