Göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olan Mehmet Ali Erbil, estetik operasyon yaptıracak - Haberler Magazin
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Göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olan Mehmet Ali Erbil, estetik operasyon yaptıracak

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programında göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu ve küçülttürme işlemi yaptırmak istediğini söyledi.

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Erbil, yaptırmak istediği bir estetikten de bahsetti.

"GÖĞÜSLERİM BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, estetik operasyonlarla ilgili konuşurken göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu söyledi. Erkeklerde meme küçültme olarak bilinen Jinekomasti ameliyatı geçirmek istediğini belirten şovmen, "Göğüslerimi belki küçülttürebilirim. Belki yaptıracağım da korkuyorum. Beni rahatsız ediyor. Şuan düşünüyorum, doktorum bakarız dedi. Ben büyüklüğüne takılıyorum" dedi.

Göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olan Mehmet Ali Erbil, estetik operasyon yaptıracak
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olan Mehmet Ali Erbil, estetik operasyon yaptıracak - Haberler Magazin
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