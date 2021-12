GOG Bedava Oyun Kampanyasında Yeni Yapım Belli Oldu

Yeni GOG bedava oyunu I Have No Mouth, and I Must Scream oldu. GOG Games yılbaşı etkinlikleri kapsamında dört oyunu ücretsiz olarak dağıtacağını duyurmuştu.

Oyun dünyasının en ünlü yapımlarından biri olan I Have No Mouth, and I Must Scream GOG platformu üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu. 25 Aralık tarihine kadar hiçbir ücret olarak kütüphanenize ekleyebileceğiniz yapım ünlü yazar Harlan Ellison'un kısa hikayesinden esinlenerek geliştirildi ve 1996 yılında çıkış yaptı.

Yıl sonuna kadar dört oyunu bedava olarak kullanıcılarına sunacağını duyuran GOG, geçtiğimiz hafta Shadow Tactics: Blades of the Shogun oyununu hediye etmişti.

I Have No Mouth And I Must Scream, GOG Games üzerinden bedava olarak alındığında ekstra içeriklerle geliyor. Bir oyun rehberinin yanı sıra yapımın nasıl geliştirildiğine dair bir kısa film de kullanıcılara sunuluyor. Dileyen oyuncular yapımın John Ottman tarafından bestelenen müziklerini de dijital olarak elde edebiliyor.

Psikolojik Mücadele, Zorlu İkilemler

Oyun dünyasının en ilginç yapımlarından biri olan I Have No Mouth, and I Must Scream oyuncuları birbirinden gizemli beş karakterin hikayesine davet ediyor. Adeta bir psikolojik mücadele sunan oyunda ilham kaynağı olan aynı isimli kısa hikayenin yazarı da yer alıyor. Harlan Ellison'un oyundaki süperbilgisayar AM'a sesiyle hayat verdiğini belirtelim. Oyunun fragmanını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Oyun tarihinin en özel yapımlarından biri olan I Have No Mouth, and I Must Scream 1996 yılında çıkış yaptı. Dolayısıyla oyunun pek çok açıdan eski hissettirebileceğini de ekleyelim.

Cyberdreams imzalı oyun Steam üzerinde 11 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Özellikle siberpunk türünü seven oyuncuların keyif alacağı yapım genel tasarımıyla distopik bir atmosfer yaratmayı başarıyor. Zekice oluşturulmuş bulmacalara ve derin bir hikayeye sahip olan point-and-click adventure oyunu unutması zor bir hikaye vadediyor.

GOG bedava oyun kampanyasına devam ediyor. Yıl sonuna kadar iki adet yapım daha ücretsiz bir şekilde tüm kullanıcılara sunulacak.

