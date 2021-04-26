Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a gelecek
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Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a gelecek

Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a gelecek
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Godzilla ve Kong Crossover etkinliğinde PUBG Mobile'a geliyor.

Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a geliyor. Son birkaç gündür PUBG Mobile oynuyorsanız, muhtemelen oyundaki gizemli ayak izlerini, iskelet kalıntılarını ve pençe izlerini görmüşsünüzdür. Bunlar, bilim kurgu filmi "Godzilla vs. Kong" ile ilgili, PUBG Mobile'ın Crossover etkinliği ile alakalıydı.

PUBG Mobile , Crossover etkinliğinin 11 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Oyunun bu ayın başlarında yayınlanan beta sürümünde gelecek yenilik ile alakalı bazı bilgiler gösterildi. Bu canavarlar sırasıyla Erangel ve Sanhok haritalarına eklendi.

Oyuncular oyuna paraşütle inmeye hazırlandıklarında, titanlar mini haritada görülebilir oluyorlar. Canavarlar haritada dolaşıyor, genellikle binaları yok ediyor ve yollarına takılan oyuncuları eziyorlar. Kong ve Godzilla mermilerden zarar görmezken, bu küçük titanlar onlara ateş edilerek öldürülebiliyorlar.

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Kaynak: Playerbros

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