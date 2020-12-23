Godzilla filmi konusu nedir? Godzilla oyuncuları ve Godzilla özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Godzilla filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Godzilla konusu, özeti ve Godzilla oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Godzilla filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Godzilla filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Godzilla filmini izleyecek olanların merak ettiği Godzilla konusu nedir, Godzilla oyuncuları kimler ve Godzilla özeti gibi konuları inceliyoruz.

GODZİLLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Toho'nun ikonik Godzilla'sı yeniden doğuyor., Warner Bros. Pictures ve Legendary Pictures'ın sunduğu bu olağanüstü macerada dünyanın en ünlü canavarı, insanlığın bilimsel kibri sonucunda ortaya çıkan ve varoluşunu tehdit eden kötü niyetli yaratıklara karşı duruyor.

GODZİLLA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Gareth Edwards

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson, Victor Rasuk, Juliette Binoche

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2014 (123 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Mayıs 2014 Cuma

Senaryo: Max Borenstein, Dave Callaham

Yapım Ülkesi: ABD, Japonya