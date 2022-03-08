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God of War'un dizi uyarlaması geliyor!

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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God of War'un dizi uyarlaması geliyor!

Sony'nin PlayStation için yayınladığı popüler video oyunu God of War'un televizyon dizisinin çıkacağı bildirildi. Prime Video'nun popüler antik mitoloji temalı oyunu God of War'un TV dizisi için görüşme halinde olduğu açıklandı.

God Of War'un TV uyarlamasının Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın üstleneceği bildirilirken yapımda ortağı olacak Amazon Studios temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

GOD OF WAR'UN DİZİ UYARLAMASI GELİYOR

Santa Monica Studios'un geliştirdiği Sony'nin yayınladığı aksiyon-macera oyun serisi God Of War'un toplamda on iki oyunu bulunmaktadır. God of War serisi ilk kez 2005 yılında PlayStation 2'de yayınlandı. Uyarlaması yapılacak olan God of War'un Sony ve Amazon Studios iş birliği içerisinde yapılması bekleniyor.

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God of War'un dizi uyarlaması geliyor!

TV uyarlaması yapılacak oyun serisi God of War hakkında oyuncu seçimi veya olası bir çıkış tarihi gibi bilgiler henüz bulunmuyor, ancak bildirilen haberler doğruysa God of War, televizyon için uyarlanan üçüncü Sony oyunu olacak. Marvel film kahramanı Anthony Mackie'nin başrolünde yer aldığı Twisted Metal serisi Peacock için yapılırken popüler konsol oyunu The Last of Us ise HBO'da yayınlanmak üzere çekimleri devam ediyor.

God of War'un dizi uyarlaması geliyor!

God of War'un dizi uyarlaması geliyor!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Amazon Prime, God of War, Sony, Gamegar,, Haberler

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