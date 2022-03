God of War'un dizi uyarlaması geliyor!

God Of War'un TV uyarlamasının Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın üstleneceği bildirilirken yapımda ortağı olacak Amazon Studios temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

GOD OF WAR'UN DİZİ UYARLAMASI GELİYOR

Santa Monica Studios'un geliştirdiği Sony'nin yayınladığı aksiyon-macera oyun serisi God Of War'un toplamda on iki oyunu bulunmaktadır. God of War serisi ilk kez 2005 yılında PlayStation 2'de yayınlandı. Uyarlaması yapılacak olan God of War'un Sony ve Amazon Studios iş birliği içerisinde yapılması bekleniyor.

TV uyarlaması yapılacak oyun serisi God of War hakkında oyuncu seçimi veya olası bir çıkış tarihi gibi bilgiler henüz bulunmuyor, ancak bildirilen haberler doğruysa God of War, televizyon için uyarlanan üçüncü Sony oyunu olacak. Marvel film kahramanı Anthony Mackie'nin başrolünde yer aldığı Twisted Metal serisi Peacock için yapılırken popüler konsol oyunu The Last of Us ise HBO'da yayınlanmak üzere çekimleri devam ediyor.