God of War sistem gereksinimleri!
Geçen hafta, God of War (2018) uzun süredir devam eden münhasırlığını PC'ye çıkış yapmasıyla sona erdirdi. Bu haberde God of War'ın minimum sistem gereksinimleri, God of War önerilen sistem gereksinimleri, God of War ne kadar olduğuna dair bilgiler içermektedir.
God Of War, 2018 yılında PS4 ve PS5 için çıkış yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise PC'ye çıkacağı duyuruldu. Steam'de ön sipariş için açılan God Of War'un sistem gereksinimleri belli oldu. Peki God of War sistem gereksinimleri neler? God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB? İşte detaylar…
God of War PC'ye Nvidia yapay zeka DLSS performans boost sistemi ile daha yüksek FPS'ler alabileceksiniz. Daha yüksek çözünürlükte gölgeler aktif olacak, geliştirilmiş ekran yansımaları ve Nvidia Reflex oyunu ile daha iyi bir God of War keyfi yaşayabileceksiniz.
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) or AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) or AMD RX 570 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
God of War'u bilgisayarda oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
God of War'un PC fiyatı 329,00 TL olarak belirlenmiştir.