God of War: Ragnarok'un çıkış tarihi 2022 yılına ertelendi

Beklenen haber geldi. God of War: Ragnarok 2022 yılında gelecek

Santa Monica Studios tarafından geliştirilen, markasının amiral gemilerinden biri olan God of War için geçtiğimiz sene PS5 lansmanında devam oyunu God of War 2: Ragnarok duyurulmuştu. Çıkış tarihi olarak sürpriz bir şekilde 2021 yılı belirtilse de çoğu oyunsever bunun gerçekçi bir ihtimal olduğunu düşünmemişti.

PlayStation özel oyunları arasında en çok ilgi gören God of War, 2018 yılında Red Dead Redemption 2 ve Assassin's Creed Odyssey gibi yapımları geride bırakarak yılın en iyi oyunu seçilmişti. Bu derece kaliteli bir oyunun devamını 3 yıl gibi kısa bir sürede getirmek imkansız görülüyordu.

Nitekim bugün Santa Monica Studios tarafından yapılan açıklama ile oyunun çıkış tarihinin 2022 yılına ertelendiği belirtildi. İşte yapılan açıklama:

'Geçtiğimiz sene bir sonraki God of War oyunu için teaser paylaşmamızdan bu yana topluluğun bize gösterdiği sevgi neticesiyle mahçup olduk. Birçok insanın Kratos ve Atreus'un yolculuğunun bir sonraki bölümünü görmek için heyecanlı olması sebebiyle müteşekkiriz. Ekibimizin, ailemizin ve yaratıcı partnerlerimizin güvenliğini ve refahını korurken kaliteli bir oyun sunmaya odaklanmış durumdayız.

Bu düşünce ile, God of War: Ragnarok'un çıkış tarihini 2022 olarak değiştirmeye karar verdik. Devam eden desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere sabırsızlıkla göstermeyi beklediğimiz bazı şeyler var..'

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Kaynak: Playerbros