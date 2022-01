God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War çıkış tarihi!

God Of War, Sony'nin Santa Monica Studio'sunun david Jaffe tarafından yaratılan aksiyon-macera oyunu serisidir. 2005 yılında PlayStation 2 (PS2) video oyun konsolunda başladı ve playstation markası için bir amiral gemisi başlığı haline geldi, şu anda geliştirilmekte olan dokuzuncu ile birden fazla platformda sekiz oyundan oluşuyor.

Sony, God Of War'un (2018) PC'de Steam'e çıkarılacağını duyurmasının ardından oyuncuların kafasında merakedilen soru sistemlerinin oyunu kaldırıp kaldırmayacağı oldu. Peki God Of War'un PC sistem gereksinimleri neler. İşte God of War PC sistem gereksinimleri…

GOD OF WAR PC MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Yakında açılacak

Ekran Kartı: Yakında açılacak

DirectX: Sürüm 11

GOD OF WAR PC ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

4-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Yakında açılacak

Ekran Kartı: Yakında açılacak

DirectX: Sürüm 11

GOD OF WAR PC KAÇ GB?

God of War'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 80 GB kullanılabilir alan olması gerekmektedir.

GOD OF WAR PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

God of War PC, 14 Ocak'ta saat 20.00'de Steam'de çıkacak.

