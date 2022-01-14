God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War çıkış tarihi!
God of War 2018, PC'ye çıkacağının duyurulmasının ardından sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War PC kaç GB? God of War ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde…
God Of War, Sony'nin Santa Monica Studio'sunun david Jaffe tarafından yaratılan aksiyon-macera oyunu serisidir. 2005 yılında PlayStation 2 (PS2) video oyun konsolunda başladı ve playstation markası için bir amiral gemisi başlığı haline geldi, şu anda geliştirilmekte olan dokuzuncu ile birden fazla platformda sekiz oyundan oluşuyor.
Sony, God Of War'un (2018) PC'de Steam'e çıkarılacağını duyurmasının ardından oyuncuların kafasında merakedilen soru sistemlerinin oyunu kaldırıp kaldırmayacağı oldu. Peki God Of War'un PC sistem gereksinimleri neler. İşte God of War PC sistem gereksinimleri…
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Yakında açılacak
- Ekran Kartı: Yakında açılacak
- DirectX: Sürüm 11
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- 4-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Yakında açılacak
- Ekran Kartı: Yakında açılacak
- DirectX: Sürüm 11
God of War'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 80 GB kullanılabilir alan olması gerekmektedir.
God of War PC, 14 Ocak'ta saat 20.00'de Steam'de çıkacak.
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