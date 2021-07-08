God of War, Düzenlenecek Olan PlayStation Etkinliğinde Gösterilebilir

Kratos'un bir sonraki macerasına nihayet ilk bakışımızı ne zaman alacağız? God of War Ragnarok'un (tam adı altında gemi olabilir veya olmayabilir) başlangıçta 2021'de gelmesi gerekiyordu, bu nedenle Sony Santa Monica'nın şimdiye kadar bize gösterecek bir şeyi olmalı.

Kratos'un bir sonraki macerasına nihayet ilk bakışımızı ne zaman alacağız? God of War Ragnarok'un (tam adı altında gemi olabilir veya olmayabilir) başlangıçta 2021'de gelmesi gerekiyordu, bu nedenle Sony Santa Monica'nın şimdiye kadar bize gösterecek bir şeyi olmalı. Eh, yeni bir söylentiye göre, yapıyorlar!

PlayStation etkinliklerinin ayrıntılarını ve tarihlerini doğru bir şekilde sızdıran Redditor QuimSix'in izniyle geliyor. Onlara göre, ilk gerçek God of War Ragnarok fragmanı, büyük ölçüde birinci taraf içeriğine odaklanacak büyük bir PlayStation etkinliği sırasında Ağustos ayında açıklanacak.

Sızdırıcımız ayrıca, 'ın açıkladığı aynı olaya dahil olup olmayacağı belli olmasa da, bu yaz bir ara daha fazla Horizon Forbidden West bilgisi alacağımızı söylüyor. Tabii ki, hepsini şimdilik bir tuz tanesi ile alın. Neyse ki, bunun işe yarayıp yaramadığını görmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

Bu arada Sony, yarın için yeni bir State of Play şovunu onayladı. Bu gösteri büyük ölçüde Arkane'nin yaklaşmakta olan PS5'e özel Deathloop'unun yanı sıra diğer bazı üçüncü taraf oyunlarına ve bağımsız oyunlara odaklanacak.

Sony, bu etkinliğin özellikle God of War, Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7 gibi büyük birinci taraf oyunlarına odaklanmayacağını söyledi, bu nedenle beklentilerinizi kontrol altında tutun. Perşembe günkü State of Play hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo