Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor???????
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor???????

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

"Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçişi devam ediyor.

Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici
Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir

"Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçişi devam ediyor. Sınırı geçmeyi başaranlar kayıt işlemlerinin ardından barınaklara götürülüyor.

Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor???????
Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor???????
Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor???????
Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor??????? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:42:37. #1.15#
title