Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor???????
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
"Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçişi devam ediyor.
"Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçişi devam ediyor. Sınırı geçmeyi başaranlar kayıt işlemlerinin ardından barınaklara götürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol