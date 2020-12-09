Göçmenleri tasvir eden heykel Noel kutlamaları kapsamında sergilendi
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Göçmenleri tasvir eden heykel Noel kutlamaları kapsamında sergilendi

09.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:02

ABD'nin New York kentinde Grand Army Plaza önünde yer alan, göçmenleri ve mültecileri tasvir eden "Angels Unawares" heykelinin bir kopyası Noel kutlamaları kapsamında Brooklyn ilçesinde sergilendi.

ABD'nin New York kentinde Grand Army Plaza önünde yer alan, göçmenleri ve mültecileri tasvir eden "Angels Unawares" heykelinin bir kopyası Noel kutlamaları kapsamında Brooklyn ilçesinde sergilendi. Ayrıca heykelin yakınında bulunan yaklaşık 11 metrelik Noel ağacı, görkemli bir şekilde ışıklandırıldı. Altı metre boyundaki heykel, 3 Ocak'a kadar sergilenmeye devam edecek.

Göçmenleri tasvir eden heykel Noel kutlamaları kapsamında sergilendi
Göçmenleri tasvir eden heykel Noel kutlamaları kapsamında sergilendi
Göçmenleri tasvir eden heykel Noel kutlamaları kapsamında sergilendi
Göçmenleri tasvir eden heykel Noel kutlamaları kapsamında sergilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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