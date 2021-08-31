Göçmen kuşların mekanı olan sulama göleti kuraklıktan nasibini aldı
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Göçmen kuşların mekanı olan sulama göleti kuraklıktan nasibini aldı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Güncel

Göçmen kuşların mekanı olan sulama göleti kuraklıktan nasibini aldı Yok olma noktasına gelen göletteki kuraklık vatandaşları düşündürüyor Malatya'da bulunan ve göçmen kuşların uğrak mekanı olan Kaldırım Göleti, bilinçsiz sulamanın ve kuraklığın etkisiyle yok olma noktasına geldi.

Göçmen kuşların mekanı olan sulama göleti kuraklıktan nasibini aldı

Yok olma noktasına gelen göletteki kuraklık vatandaşları düşündürüyor

MALATYA - Malatya'da bulunan ve göçmen kuşların uğrak mekanı olan Kaldırım Göleti, bilinçsiz sulamanın ve kuraklığın etkisiyle yok olma noktasına geldi.

Battalgazi ilçesi, Orduzu Kaldırım Mahallesinde bulunan Kaldırım Göleti, kayısı başkenti Malatya'da çiftçilerin bahçelerini sulamasında kullanılıyor. Geçtiğimiz kış aylarında ve İlkbahar'da yaşanan kuraklık, Kaldırım Göleti'ni vurdu. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölette su metrelerce çekildi. Bölgede tarım ile uğraşarak para kazanan vatandaşlarsa gölette suyun metrelerce çekilmesiyle tedirginlik yaşamaya başladı.

" Gölet, bu yıl çok fazla çekildi"

Kaldırım Mahallesi'nde yaşayan Gülhan Arıkan, suyun geçen yıla oranla çok azaldığını belirterek, "Bu sene geçen seneye göre sular biraz az. Geçen sene sular daha fazlaydı. Bizim aşağıda bahçemiz var. Bahçenin bütün ağaçları bu suya bağlı. Su azalınca hem ağacın hem de kayısıların verimi düşüyor. Onun için su çok önemli. Bu yıl çok fazla çekildi. Normalde bazı kaynaklar da vardı onlar da kurudu. Ondan dolayı bu yıl sular az" ifadelerini kullandı.

Göçmen kuşların mekanı olan sulama göleti kuraklıktan nasibini aldı
Göçmen kuşların mekanı olan sulama göleti kuraklıktan nasibini aldı
Göçmen kuşların mekanı olan sulama göleti kuraklıktan nasibini aldı
Göçmen kuşların mekanı olan sulama göleti kuraklıktan nasibini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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