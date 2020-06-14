Göçmen kuşlar araç trafiğine aldırış etmedi Göçmen kuşlar araç trafiğine aldırış etmedi Sivas'ın Ulaş ilçesinde çok sayıda göçmen kuş araç trafiğine aldırış etmeden, yok kenarındaki su birikintisinin tadını çıkarttı Sivas'ın Ulaş ilçesinde çok sayıda göçmen kuş trafiğe aldırış etmeden, yol kenarındaki su birikintisinin tadını çıkarttı.

Göçmen kuşlar araç trafiğine aldırış etmedi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çok sayıda göçmen kuş araç trafiğine aldırış etmeden, yok kenarındaki su birikintisinin tadını çıkarttı

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde çok sayıda göçmen kuş trafiğe aldırış etmeden, yol kenarındaki su birikintisinin tadını çıkarttı.

Sivas kent merkezine 25 kilometre, Ulaş ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Akkaya köyü bu yıl göçmen kuşları misafir ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte eriyen kar ve yağmur suları köy sınırları içerisinde su birikintisi oluşturdu. Sivas- Malatya karayolu yanı başında oluşan sulak alan leylek, angud, balıkçıl kuş başta olmak üzere göçmen kuşların uğrak noktası oldu. Bölge halkının ve karayolunu kullanan vatandaşların zarar vermediği göçmen kuşlar, su birikintisinin keyfini çıkartıyor

Köy sakinlerinden Dursun Kılıç, göçmen kuşların barınmak için bölgeye sıklıkla tercih ettiğini fakat bu yıl kar ve yağmur sularından oluşan alanı tercih ettiklerini belirterek, "Bu bölgeye göçmen kuşlar barınmak için devamlı geliyorlar. Yolun kıyısında biriken sularda da barınıyorlar. Göçmen kuşları kimse rahatsız etmiyor. Kendi hallerinde yaşayan canlılar. Yağmurun çok yağmasından su birikti. Su birikince de kuşlar oraya barınmaya geldiler. Güzel gözükse de insanlar güzelliğini bırakmıyorlar. Avcılar rahatsız ediyorlar. Bizim gölde kaz yavruları var, yavruları bile tutup götürüyorlar "dedi.

Kaynak: İHA