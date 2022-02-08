ALANYA, ANTALYA (İHA) - Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu 8 kişiyi Kıbrıs'a götüreceği tespit edilen 2 kişi, Alanya Adliyesi'ne getirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Okurcalar Mahallesi Halk Plajı'nda göçmen kaçakçılığı yapılacağı tespit edildi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce yabancı uyruklu 8 mülteci ile onları yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götüreceği belirlenen A.T.ve F.K.yakalandı.

Yakalanan 8 düzensiz göçmenin adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri öğrenilirken, A.T.ve F.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adli merciler karşısına çıkarıldı.