Göçmen Dostu Şehirler Aydın'da bir araya geldi
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Göçmen Dostu Şehirler Aydın'da bir araya geldi

Göçmen Dostu Şehirler Aydın'da bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Göçmen Dostu Şehirler Projesi'nin sonuç toplantısı Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aydın'da gerçekleştirildi.

Göçmen Dostu Şehirler Projesi'nin sonuç toplantısı Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aydın'da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi stratejik ortaklıklar programı kapsamında 2018 yılında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi İtalya, Almanya, İsveç, Norveç ve Yunanistan ülkelerinin işbirliği ile gerçekleştirilen Göçmen Dostu Şehirler Projesi'nin sonuç toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi. Hayata geçirilen proje ile göçmenlerin ev sahibi toplumla tanışmasına yardımcı olmak, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bulunduğu şehirde uyum ve iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda projenin web sitesi tanıtılırken yabancılarla çalışmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik yedi dile hizmet veren Kitlesel Çevrimiçi Açık Kursları (MOOC) anlatıldı. Ayrıca proje ortağı olan, Türkiye'den Aydın, Yunanistan'dan Trikala, Almanya'dan Leipzig, İtalya'dan Palermo, İsveç'ten Lund, Norveç'ten Sandefjord şehirlerinde yaşayan göçmenlerin, yaşadıkları bu şehirler hakkında bilgi ve hizmetlere nasıl erişeceklerine dair çeşitli yönlendirme, konum ve özelliklerin yer aldığı proje ile aynı ismi taşıyan, sekiz dilde hizmete sunulan mobil uygulama hakkında bilgi verildi.

Aydın Valiliği'nin ortaklığında düzenlenen ve 2 gün süren toplantıya Aydın'da ikamet eden farklı milletlerden 65 göçmen vatandaş ile kurum yöneticileri katıldı. - AYDIN

Göçmen Dostu Şehirler Aydın'da bir araya geldi
Göçmen Dostu Şehirler Aydın'da bir araya geldi
Göçmen Dostu Şehirler Aydın'da bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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