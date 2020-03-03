Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor
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Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor

Türkiye'den Yunanistan'a göçmen geçişleri artarken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli, iki ülke sınırında incelemelerde bulunacak

03.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:40
Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor

ile Başbakanı Kiryakos Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


İkilinin gündeminde göçmen konusu vardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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