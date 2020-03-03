Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor
Türkiye'den Yunanistan'a göçmen geçişleri artarken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli, iki ülke sınırında incelemelerde bulunacak
03.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:40
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin gündeminde göçmen konusu vardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com