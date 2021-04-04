Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi
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Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi

İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN - Haberler | Güncel

Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, göç yolundaki leyleklerin uğrak mekanı oldu.

Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, göç yolundaki leyleklerin uğrak mekanı oldu.

Belediye binası üzerindeki leylek yuvası ile Türkiye'de tek olan Sındırgı ilçesinde 40'a yakın leylek yuvası bulunuyor. Bunun yanında her yıl göç eden leylekleri de doğal şehir ağırlıyor. Sındırgı'nın simgesi haline gelen " Sağdıç" leylek geçtiğimiz günlerde belediye binasındaki yuvasına geldi. Havaların ısınmasına aldanarak göç yapan leyleklerde Yaylabayır bölgesindeki soğuk dalga ve havadaki duman sebebiyle Küçükbükü ovasında konakladı. Avcılar kulübü ve belediye leyleklerin zarar görmemesi adına bölgede kontrolde bulundu.

Leylekler gelmeden önce de Sındırgı'da bulunan leylek yuvalarının bakımı Sındırgı Belediyesi ve leylekçi profesör olan Prof. Dr. Mehmet Sıkı tarafından yapıldı.

Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi
Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi
Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi
Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN

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