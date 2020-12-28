'Göç ve Aile' temalı resim yarışmasında, dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi
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'Göç ve Aile' temalı resim yarışmasında, dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi

28.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:49
'Göç ve Aile' temalı resim yarışmasında, dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi

Ağrı İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi iş birliğinde düzenlenen 'Göç ve Aile' temalı resim yarışmasında, dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi.

Ağrı İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi iş birliğinde düzenlenen 'Göç ve Aile' temalı resim yarışmasında, dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılması, göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunmak ve toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun ehemmiyetine dikkat çekmek amacıyla Ülke genelinde düzenlenen "Göç ve Aile" temalı resim yarışmasında Ağrı'da dereceye giren katılımcılar Ağrı İl Müftülüğünde düzenlenen törende ödüllendirildi.

Törende ödül takdimi sonrası konuşan İl Müftü Vekili Murat Sarı, yarışmaların öğrencilerin kendilerini geliştirmesi ve yeni beceriler kazanması için önemli olduğuna değinerek, "Göç ve Aile" temalı yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. - AĞRI

'Göç ve Aile' temalı resim yarışmasında, dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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