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İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı bugün, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde başladı.

İSTANBUL (DHA) - ?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı bugün, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde başladı. Hibrit şekilde gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye'nin en büyük sorunlarından 'göç' kavramı, farklı boyutlarıyla ele alınıyor.

Türkiye'nin en büyük sorunlardan olan 'göç' kavramı, düzenlenen 'Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım' çalıştayı ile ele alındı. İki gün sürecek olan çalıştayın ilk oturumu ise bugün İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın kampüsünde başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını üniversitenin Türkiye Araştırmaları Merkezi (İAÜTAM) Müdürü Dr. Öğr. Üy. Özgür Tör ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Keskin yaptı. Düzenlenen programda, göçün kavramsal boyutu, göçler tarihi, Suriye ve Afganistan'dan gelen mülteciler, Orta Doğu'daki savaşlar gibi birçok konu ele alınacak. Toplam altı oturum halinde gerçekleştirilecek olan çalıştaya, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden konunun uzmanı akademisyenleri iştirak etti. Etkinlik ayrıca Zoom'dan ve üniversitenin resmi YouTube hesabından da canlı olarak yayınlandı.

TÜRKİYE VE DÜNYADA ÇOK ETKİLİ

Çalıştayı gerçekleştirdikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten İAÜTAM Müdürü Dr. Öğr. Üy. Özgür Tör, göç konusunun Türkiye ve dünyada önemli ve etkili olduğunu söyledi. Bu konuda farklı bilgileri toplayabilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üy. Tör, 'Sahada çeşitli anket çalışmalarımız var. Tüm çalışmalarımızı en son birleştirip daha sonraki akademik programlarda bir araya getirip en iddialı veri tabanını oluşturacağız' diye konuştu.

MİLLİ DÜŞÜNCE İLE İLERLEMELİYİZ

Başka ülkelerden alınan akademik bilgilerin Türkiye'yi başka yöne doğru çevirdiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Tör, 'Biz yaptığımız araştırma ve çalışmalarda kendi düşüncemiz, milli düşünce üzerinde gitmeliyiz. Bu yüzden bizim yaptığımız çalışmalar çok önemli. Kısacası biz göç konusuna İstanbul ve Ankara'dan bakacağız' dedi.

GEREK KENDİ İNSANIMIZI, GEREKSE GÖÇMENLERİ İNCELEYECEĞİZ

Araştırmalarını yaparken insanları çoklu bakış açısıyla inceleyeceklerini belirten Dr. Öğr. Üy. Tör, güvenlik, psikolojik, sağlık ve sosyolojik açıdan çalışacaklarını söyledi. Türkiye'de göçmen ile olan ilişkilerden Türk insanının göçmenler hakkında ne düşündüğüne kadar incelediklerini ifade eden Dr. Öğr. Üy. Tör çalışmanın faydaları hakkında şunları söyledi:

'Türkiye açısından ne faydalı ne zararlı bunları öğreneceğiz. Bu insanlara nasıl daha iyi bir hayat şartı sunabiliriz, geldikleri bölgede tekrar yaşayabilirler mi gibi çok sayıda sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bu sonuçlara ulaşmada ısrarcı ve kararlıyız.?

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı
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Haber: İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı - Haberler
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