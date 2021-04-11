Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "insan odaklı" 8 yıl
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "insan odaklı" 8 yıl

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'insan odaklı' 8 yıl

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 11 Nisan 2013 yılından bu yana insan odaklı çalışmaların sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 11 Nisan 2013 yılından bu yana insan odaklı çalışmaların sürdürüyor. Müdürlük bu sene 8'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2013 yılından bu yana insan odaklı milli politikası ile ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde yabancıların göç alanına ilişkin tüm iş ve işlemlerini yürütüyor. 11 Nisan 2021 tarihi itibariyle 8'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, insan odaklı çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

(Mevlüt İşli/İHA)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'insan odaklı' 8 yıl
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'insan odaklı' 8 yıl
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'insan odaklı' 8 yıl

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:35:20. #1.14#
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