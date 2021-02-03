Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu'nun nasıl kilo verdiği ortaya çıktı
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Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu'nun nasıl kilo verdiği ortaya çıktı

03.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:05
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu'nun nasıl kilo verdiği ortaya çıktı

Çukur dizisinde Aliço karakterini oynayan Rıza Kocaoğlu, temmuz ayında 15 günlük detoks kampına girerek tam 9 kilo verdi. Oyuncunun bu kadar kısa sürede kilo vermesinin sırrının kahve ve suda saklı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene Bodrum'da göbekli halde görüntülenen ve kilosuyla günlerce konuşulan başarılı oyuncu, basına yansıyan görüntülerini "Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyorum hepinizi" notuyla paylaşarak diyete gireceğini duyurmuştu.

SPOR VE DİYET YAPTI

Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönünce spora ağırlık verdi ve salonda çektirdiği pozları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu'nun nasıl kilo verdiği ortaya çıktı

15 GÜNDE 9 KİLO VERDİ

Akşam'da yer alan habere göre; detoks ve su diyetiyle eski fit görüntüsüne geri dönen oyuncu, konu hakkında "Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim'' ifadelerini kullandı.

Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu'nun nasıl kilo verdiği ortaya çıktı
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu'nun nasıl kilo verdiği ortaya çıktı
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