Go tutkunları Bornova'da buluştu

Go tutkunları Bornova Belediyesi'nin, zeka sporlarını ön plana çıkarma anlayışıyla düzenlediği 10. Smyrna Go Turnuvası'nda bir araya geldi. İzmir Go Oyuncuları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ndeki iki günlük Turnuva büyük heyecana sahne oldu. Her yaştan sporcunun katıldığı Turnuva'nın birincisi Tuğkan Eren olurken, Ulaş Ören ikinci, Birand Adal da üçüncü oldu. Turnuva'da Seval Altuğ "en iyi kadın oyuncu" olarak seçilirken, Doğukan Sarıkaya "savaşçı ruh", Çınar Çetin de "en başarılı genç oyuncu" olarak belirlendi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, go tutkunlarını Bornova'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Satranç, dama, go gibi zeka sporlarını ön plana çıkararak başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın ilgi duymalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu düşünceyle etkinlikler ve turnuvalar düzenliyoruz. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmasına rağmen pek tanınmayan go sporunun tanınmasını sağlamak için düzenlediğimiz bu Turnuva'ya ilginin yoğun olması nedeniyle çok mutlu olduk. Bornova Belediyesi olarak zeka sporlarının tanınması ve katılımın arttırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

