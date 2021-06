Go oyunu felsefesi nedir? GO oyunu nedir? Go oyunu nasıl oynanır? Go oyunu hakkında bilgiler!

Sedat Peker'in yaptığı paylaşımdan sonra Go oyununun felsefesi nedir? Go oyunu nasıl oynanır? Go oyunu hakkında bilgiler nelerdir? merak edildi. Sizler için Go oyununun felsefesini araştırdık. En eski strateji oyunlarından olan Go oyunu nasıl oynanır? Go oyunu taktikleri nelerdir? Go oyunu felsefesi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

Go oyunu nasıl oynanır merak ediliyor. Go oyunu felsefesi nedir? Go oyunu nasıl oynanır sizler için araştırdık. Go oyunu felsefesi günün en merak edilen konularından birisi oldu. Go oyunu ne demek? Go oyunu hangi dönemlerde oynanmıştır?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Twitter'da Sedat Peker Go oyunu felsefesi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bunun ardından go oyunu felsefesi ne demek, go oyunu nasıl oynanır merak edildi. Gönderdiği tweet şu şekilde:

"Bazı arkadaşlarımız benim iyi bir satranç oyuncusu olduğumu söylemişler. Ben satrançtan daha çok, Uzak Doğu Asya'da oynanan "GO" oyununun felsefesini seviyorum. Kırk yaşından küçük kardeşlerim, bu oyunun felsefesini mutlaka inceleyin."

GO OYUNU NEDİR? NASIL OYNANIR?

Go, tahta üzerinde oynanan iki kişilik bir strateji oyunudur. Go çok eski bir oyundur. Çin kökenli olmasıyla birlikte bütün Doğu Asya'da tanınır ve oynanır. Oyunda siyah ve beyaz renklerdeki küçük ve yuvarlak taşlar kullanılır. Oyuna siyah başlar. Siyah taşın kim olacağını karar vermek içinse; öncelikle beyaz oyuncu eline birkaç tane taş alır sayısını bilmeden. Siyah oyuncu ise, beyaz oyuncunun elinde bulunan taşların sayısının tek mi yoksa çift mi olduğunu tahmin etmeye çalışır. Eğer doğru tahmin ederse, siyah oyuncu siyah oyuncu olarak kalır. Eğer bulamazsa beyaz oyuncu, siyah oyuncu olur. Ve siyah oyuncu oyuna başlar. Sırası gelen oyuncunun kendi taşını oyun tahtasındaki mümkün olan bir yere yerleştirmesiyle oyun devam eder. Tahtaya konulan taşlar esir alınmadığı müddetçe oyun sonuna kadar hareket etmezler. Tüm taşlar aynı değere sahiptir ancak birbirleri arasındaki stratejik konum oyunun yapısını belirler. Oyun sonunda en çok alana sahip olan oyuncu oyunu kazanmış olur.

Oyunun temel amacı şöyle bir benzetmeyle açıklanabilir: İki general bir bölgeyi kontrol altına almak istemektedir. Bunun için ilk önce gözetleme kuleleri dikerler ve sonra da kendileri için güvenli bir pozisyon kurmaya çalışırlar. Oyunun amacı rakibi tamamen ortadan kaldırmaktan veya taşlarını esir almaktan çok onun karşısında avantajlı bir konuma geçmek, kendi taşlarınızla mümkün olabildiğince çok alanı kontrol altında tutmaktır.

Go, kuralları çok basit olmakla birlikte oldukça karmaşık bir oyundur. Go oyununda satrançtaki gibi taşların hareket kabiliyetleri sınırlı olmadığından bir taşı oynayabileceğiniz çok fazla yer vardır. Satranç oyununda ilk yarım hamle için 20 olasılık, ikinci yarım hamle için 20, tam hamle (bir beyaz bir siyah) için 400 olasılık vardır. Go oyununda ise ilk taş (siyah) için 361 olasılık, ikinci taş (beyaz) için 360 olasılık, toplam 129.960 olasılık vardır. Hamle çeşitliliği o kadar çoktur ki bir go oyuncusunun ustalaşma evresi ömrünün sonuna kadar sürebilir.

Go'da hesaplı hareket etmek (strateji) önemli olsa da, oyunun tek önemli noktası değildir. Go, insanı düşündüren yönüyle meditasyona ilham verebilir, hatta insanın iç dünyasına bir ayna tutarcasına kendi kişiliğini ve dahası karşısındaki rakibin kişiliğini daha yakından tanımasına yol açar. Go birçok atasözünün çıkış noktası olmuştur, çünkü go hayatın gerçeklerini minyatür halde yansıtmaktadır.

II. Dünya Savaşı'nda ABD'nin savaşa giriş sebebi olan Pearl Harbor Saldırısı'nın, şaşırtıcı etkisi ve tahribatının arkasındaki soğuk mantığın temelinde bir go manevrası (yalnız olan taşa saldır) olduğu bilinen bir gerçektir.

GO OYUNU FELSEFESİ NEDİR?

Gonun felsefi yönünü ve kültürel değerini açıklayan çeşitli efsaneler vardır. Bu efsanelerden birine göre eski zamanlarda yaşamış bir Çin kralı oğluna disiplini, konsantrasyonu ve ruhsal dengeyi öğretmek için bu oyunu icat etmiştir. Kralın oğlu büyüyünce büyük bir go oyuncusu olmakla kalmayıp aynı zamanda dengeli bir kişiliğe sahip bir kral olmuştur. Diğer bir efsaneye göre eski Çin generalleri savaş alanını zihinlerinde daha iyi canlandırabilmek için yanlarında bir adet tahta ve çok sayıda taş götürüyorlardı ve oyunun kökeni de bu yönteme dayanıyordu. Bu efsanelerde gonun iki temel özelliğine vurgu yapılmaktadır; kendini, kişiliğini geliştirmek ve iki olgunun çarpışmasını resmetmek... Go hakkındaki efsaneler çoğu kez, Taoizm'den kaynaklanan ve go oyununun da temel güçleri olan Yin ve Yang'a da değinirler.

Go sadece mantıkla kavranabilecek bir oyun değildir. Onun karmaşık ve derin yapısını anlamak için kuvvetli iç güdüler ve çok fazla tecrübe gereklidir. Bu noktada go Budizm'in "mantığa dayanan bir aydınlanma sadece aldatıcı bir aydınlanmadır" felsefesiyle de uyuşmaktadır.

Go oyununda aşırı cesaret ile korkaklık, güvenlik ile risk, saldırı ile savunma arasında (aslında temeli Uzak Doğu dinlerine dayanan) mükemmel bir denge vardır. Go ile diğer batılı oyunlar arasındaki en belirgin fark (satrançdaki mat olgusu gibi) tamamen kazanma veya rakibi tamamen yok etme diye bir durumun olmamasıdır. Kazanan oyuncunun diğer oyuncudan farkı, tahta üzerindeki alanların büyük miktarına egemen olmasıdır. Kaybeden oyuncu tamamen yok olmuş değildir, sadece diğer oyuncudan daha az alan kontrol etmektedir.

"Savaşmak, go oyununda anahtar olarak değil, sadece en son çare olarak kullanılır."

(Zhong-Pu Liu, 1078 yılı, Song Dönemi)

TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN GO OYUNU TURNUVALARI NELERDİR?

Türkiye'de düzenlenen Go turnuvaları şunlardır:

Alpar Kılınç Go Turnuvası: TGOD kurucu üyelerinden Alpar Kılınç'ın anısına düzenlenen ulusal düzeyde bir turnuvadır. Yılda bir kez Aralık ayında Ankara'da düzenlenir. Herkese açıktır.

Bursa Go Turnuvası: Yılda bir kez Haziran ayında düzenlenir. Herkese açıktır.

İstanbul Uluslararası Go Turnuvası: Yılda bir kez sonbaharda İstanbul'da düzenlenen uluslararası düzeyde bir turnuvadır. Herkese açıktır. İGOD - "İstanbul Go Oyuncuları Derneği" tarafından düzenlenir.

Hacettepe Üniversitesi Go Turnuvası: Yılda bir kez ilkbaharda Ankara'da düzenlenir. Herkese açıktır.

Ege Go Turnuvası: Karabiber Go Oyuncuları Derneği tarafından düzenlenir. Herkese açıktır.

İzmir Go Turnuvası: Yılda bir kez Temmuz ayında düzenlenir. Herkese açıktır. Goizm - "İzmir Go Oyuncuları Derneği" tarafından düzenlenir

Efes Go Turnuvası: Yılda bir kez Ağustos ayında Karabiber Go Oyuncuları Derneği tarafından düzenlenir. Herkese açıktır.

İyonya Go Turnuvası: Yılda bir kez Temmuz ayında Karabiber Go Oyuncuları Derneği tarafından düzenlenir. Herkese açıktır.

Eskişehir Go Turnuvası: Yılda bir kez Kasım ayında düzenlenir. Herkese açıktır.

Play-off turnuvası Yılda bir kez kış aylarında düzenlenir. Türkiye'yi, Japonya'da düzenlenen Dünya Amatör Go Şampiyonası'nda temsil edecek oyuncuyu belirlemek için yapılır. Yıl boyunca turnuvalara katılarak puan toplayan oyuncular katılır.

Türkiye Eşli Go Şampiyonası Düzenlenme sıklığı değişiklik gösterebilir, geleneksel olarak iki yılda birdir. Go oyununu yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenir. Çift tabir edilen iki kişilik takımlar halinde katılma ve çiftlerin karşı cinsiyetli (kadın-erkek) olma zorunluluğu vardır.

Türkiye Go Şampiyonası: Yılda bir kez Mayıs ayında Ankara'da düzenlenen ulusal düzeyde bir turnuvadır. Kazanan oyuncu Türkiye Şampiyonu unvanını alır. Herkese açıktır.

Bunların haricinde Türkiye'de kurumsal/bireysel çabalarla daha farklı turnuvalar da düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin birçoğuna dernek resmi sitesinden ulaşılabilir.