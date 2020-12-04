GMİS'ten Yerlikaya'ya plaket
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GMİS'ten Yerlikaya'ya plaket

04.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:04
GMİS'ten Yerlikaya'ya plaket

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 36 yıl iş güvenliği ve vardiya amirliği alanında GMİS üyelerine katkılarda bulunan Maden Mühendisi Hüseyin Yerlikaya'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle teşekkür ederek plaketi takdim etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 36 yıl iş güvenliği ve vardiya amirliği alanında GMİS üyelerine katkılarda bulunan Maden Mühendisi Hüseyin Yerlikaya'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle teşekkür ederek plaketi takdim etti.

Maden Mühendisi Hüseyin Yerlikaya, " Genel Başkanım, "Zonguldak Kömür Havzası Pratiğinde İşgüvenliği" adlı kitabın yazarı olmam münasebetiyle GMİS adına tarafıma takdim edilen plaketin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne denk gelmesi nedeniyle sizin ve tüm madencilerin bu anlamlı gününü kutlarım" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise, "36 yıllık hizmetinizi 12 Aralık tarihi itibariyle sonlandırmayı düşünmüşsünüz. Hayırlı, uğurlu olsun. Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Teşekkür plaketimizi 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde veriyor olmamızın da ayrıca bir güzelliği var" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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