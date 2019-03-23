Gmis 11'inci Olağan Genel Kurulu Başladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11'inci Genel Kurulu maden işçilerinin yoğun katılımıyla başladı.

Ahmet Demirci ve Hakan Yeşilin yarıştığı Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanlığı seçimlerinde toplamda 263 delege oy kullanacak. GMİS Şemsi Denizer Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve 2 adayın yarışacağı kongreye; Türk İş Mali Sekreteri ve Yol İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türk İş Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen be Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve maden işçileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Zonguldak'ta, bölgemizde ve ülkemizde mahalli seçimlerin gündeme damgasını vurduğu bir dönemde 11'inci Olağan Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Sendikamızın kurulduğu günden bu yana ise 36'ncı Olağan Genel Kurulumuz oluyor. Biz sendikacılar olarak 4 yılda bir genel kurullarımızda madenci kardeşlerimize hesap veriyoruz. Cumhurbaşkanı, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız 5 yılda bir hesap veriyor. İnsanlık tarihinin en fazla kabul gören rejimi olan demokrasinin kurum ve kurallarıyla hayatımıza yön veriyoruz. Sendikamız tarihinde ve ülkemiz demokrasi tarihinde sancılı dönemler var. Bedel ödeyerek demokrasimize sahip çıkmaya ve onu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü demokrasi başta biz emekçiler olmak üzere toplum için; hak, hukuk, adalet, özgürlük, açıklık, eşitlik demektir. Demokrasi bizim için vazgeçilmezdir. Ne yazık ki 4 yıllık görev sürecimizde 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık ve millet olarak buna engel olduk. Şimdi sendikamızı, mahallelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi yönetecek arkadaşlarımızı seçeceğiz. Ehliyete, liyakate, ahlaka, tecrübeye, beceriye bakarak, bu işleri en iyi şekilde yapacağına inandığımız arkadaşlara görev vereceğiz. Böylece, kurumların, ülkemizin ve milletimizin varlıklarını, kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, toplumun kalkınmasına ve ülkemizin gelişmesine hizmet edeceğiz. Biz, Genel Maden İşçileri Sendikası ve madenciler olarak her şart altında demokrasiye sahip çıktık, çıkacağız" dedi.

"4 yılda güzel işlere imza attık"

Geçen 4 yıllık süreçte güzel işler yaptıklarını ifade eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "TTK'nın norm kadro ile tam kapasite çalıştırılabilmesi için emekli olan işçilerin yerine yeni işçi alınabilmesi için TTK Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmelidir. Maden Tetkik Arama Kurumu daha aktif çalışacak şekilde desteklenmeli ve ülke kaynakları tespit edilmelidir. Maden Makinaları Fabrikamız sadece TTK'ya değil, bölgemize ve ülkemiz madencilik sektörüne hizmet eder hale getirilmelidir. Maden şehitlerinin yakınları arasındaki farklı uygulamaya son verilmelidir. Türkiye'nin, TTK'ya ve Zonguldak'a ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. 4 yıllık görev süremiz boyunca bunu anlatabilmek için tüm imkanlarımızı kullandık. Güzel işlere imza attık. Bugün yeraltında çalışan arkadaşlarımız en az iki asgari ücret alıyor. Bugün harici servisler hariç, arkadaşlarımız iki gün hafta tatili yapıyor. Gruplu arkadaşlarımız daimi kadrodalar. Vergi kayıplarına karşı denge ödeneğimiz var. TTK'nın özelleştirilmesini engelledik, 10 yıl sonra TTK'ya işçi alımını sağladık. Bu duygularla, 11'inci Olağan Genel Kurulumuzun tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmasının saygı duruşu ve istiklal marşı okunması divan seçimi, raporların okunması ve konuk misafirlerin konuşmaları ile devam etti. 11 Olağan Genel Kurul Seçimleri ise 24 Mart günü yapılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA