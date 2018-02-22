Gkv'liler Birleşmiş Milletler Simülasyonu Konferansında

Birleşmiş Milletler Simülasyonu Konferansına katılan Cemil Alevli Koleji öğrencileri dünya gündemiyle ilgili bir çok konuda sorunları masaya yatırarak çözüm önerileri için düşüncelerini paylaştı. "Barış ve Güven" temalı Birleşmiş Milletler Simülasyonu Konferansında gösterdikleri performansla alkışlanan GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri katılımcıların taktirini topladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri, İstanbul'da Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Liselerinde gerçekleştirilen "Barış ve Güven" temalı Birleşmiş Milletter Sisulasyonu'na (SOBILMUN) katıldı. GKV Özel Okulları öğretmenlerinden Bilge Didem Korkmaz rehberliğinde konferansa delege olarak katılan Cemil Alevli Koleji öğrencileri Zehra Ulutaş, Yaren İlaslan, Mithatcan Albayram, Rüveyda Deniz Kablan, Mehmet Sami Kethuda, Çağla Karabaşlık, Fen Lisesinden Eftal Kale yüksek performanslarıyla dikkat çekti. GKV'li öğrenciler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey, Brezilya Federal Senatosu, Dünya Ekonomik Forumu, Afrika Birliği Kalkınma Konferansı, Lozan Barış Konferansı, Birleşik Krallık Kabinesi ve Kriz komitesi 2. Dünya Savaşı'ndan oluşan toplam 9 komitede bu komitelerle ilgili önceden belirlenen sorunlar üzerine çözüm önerileri sundu.

GKV Özel Okulları Öğretmeni Bilge Didem Korkmaz konferansla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İstanbul'da Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Liselerinde gerçekleştirilen Barış ve Güven" temalı SOBILMUN'a, Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeleri ve kurumları temsil ederek katıldık. Türkiye'nin birçok devlet ve özel okullarından öğrencilerin katıldığı konferansta komitelerde tanışma ve konuları gözden geçirme etkinliklerinde bulunuldu. Ekip ruhu ile yürütülen çalışmalarda yeni arkadaşlıklar ve dostlukların da kapıları aralanırken öğrencilerimizde ülke ve dünya politikaları, ülkelerin tarihi gelişme süreçleri ve kozmopolitik yapıları hakkında da bilgi sahibi olurken konularla ilgili görüşlerini de sunma imkanı buldu. Önümüzdeki süreçlerde bu tür etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP