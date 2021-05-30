Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare

Haberler.com - Haberler | Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli bir törenle evlendi. Kısa sürede İngiltere'nin bir numaralı gündemi olan düğünden ilk kare geldi.

56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.

"KARANTİNA VAR" DİYEREK KATEDRALİ KAPATMIŞLAR

The Sun gazetesi ziyaretçilere açık olan katedralin, 13.30'da karantinaya alınacağı söylenerek boşaltıldığı ve törenin düzenlendiğini yazdı.

Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare

GİZLİ DÜĞÜN ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURDU

Johnson'un gizli düğünü kısa sürede ülke gündeminin birinci sırasına yerleşti. İngiliz basını düğünden ilk fotoğraflara ulaştı. 2019'da nişanlanan çift Johnson'ın başbakan olmasından sonra başbakanlık konutuna taşınmış ve burayı evlenmeden kullanan ilk çift olmuştu.

ÇİFTİN BİR ÇOCUĞU VAR

Çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var. Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu
Koronada korkutan gelişme! Havada daha bulaşıcı olan yeni varyant tespit edildi
Koronada korkutan gelişme! Havada daha bulaşıcı olan yeni varyant tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Sedat Peker Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Ünal Aysal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 16:24:30. #1.14#

title