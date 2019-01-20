Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı
FETÖ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş'in kendisine, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in sözlerini dinlemediği gerekçesiyle aralarında Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in de bulunduğu örgüt mensuplarını falaka usulüyle dövdüğünü iddia etti.
İstanbul ağır ceza mahkemesinde görülen bir FETÖ davasının ek dosyasında, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ve kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen Ü.A'nın, elebaşı Fethullah Gülen'in, örgüt mensuplarına şiddet gösterdiğine dair beyanları yer aldı. Sorulan sorulara cevap veren ve bildiklerini anlatan Ü.A'nın, "bilgi alma tutanağında" geçen ifadesine göre, öğretim görevlisi olduğu üniversite yıllarında, örgütün "molla" diye tabir edilen mensuplarından olan FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş ile tanıştığını belirtti.
Ahmet Güneş'in "molla" olduğuna dair bilgileri diğer örgüt mensuplarından da duyduğunu aktaran Ü.A, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla da irtibatlı olan Güneş'in, örgüt içerisinde vazifesinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini kaydetti. Ü.A, Güneş'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlarından olduğunu birçok kişiden duyduğunu ifade etti.
"FETULLAH GÜLEN'DEN DAYAK YEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"
Ahmet Güneş'in bizzat kendi ağzından FETÖ'nün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz ve KHK ile kapatılan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı ve FETÖ çatı davasının firari sanığı Mustafa Yeşil ile "molla" arkadaşı olduğunu duyduğunu anlatan Ü.A, Güneş'in ve arkadaşlarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den dayak yediklerini kendisine anlattığını dile getirdi. Ü.A, söz konusu dayak olayına ilişkin şunları anlattı:
BULAŞIK DETERJANI YÜZÜNDEN DAYAK YEMİŞLER
"Ahmet Güneş, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in örgüt elebaşısının yanında kaldıkları dönemde, Fetullah Gülen'in kanserojen etkisi yaratır diye yemek yediği tabak ve materyalleri normal piyasada bulunan deterjanlarla yıkatmayıp arap sabunu ile kendilerine yıkattırdığını anlattı. Yine bir defasında Güneş, Öksüz ve Yeşil'in bulaşıkları Arap sabununun yetersizliği nedeniyle aralarında konuşarak 'Normal deterjan ile yıkayalım.' dedikleri, kimseye söylemezlerse Gülen'in bu durumdan haberdar olamayacağını ve bunu yapmalarını da kendilerine Adil Öksüz'ün söylediğini, ancak Gülen'in yemek esnasında tabak ve kaşıkları koklayarak bu durumu fark ettiğini ve kendilerini falaka denilen usulle dövdüğünü anlatmıştı. Tüm bu durumlar karşısında Ahmet Güneş'in, Adil Öksüz ile bağlantılarının olduğunu, konuşturulması halinde örgüt elebaşı Gülen ve Öksüz'ün arasındaki ilişkinin net olarak tespit edilebileceği kanısındayım."
Beyanları alınan Ü.A, kendisine fotoğrafı gösterilen Ahmet Güneş'i de teşhis etti.
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İŞİN KÖTÜ YANI BU KADAR BÜYÜK BİR ÖRGÜTÜN DÜNYADA VE ÜLKEMİZİN TÜM KURUMLARINI BİR VÜRÜS GİBİ SARMIŞ OLAN ÖRGÜTÜN BİTECEGİNİ PEK SANMIYORUM. . ÜLKEMİZİN BOŞLUGUNU BULDUKLARI ANDA FARKLI BİR YAPIDA TEKRAR FALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEKTİR. . . .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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BEN SAHSEN ADIL ÖKSÜZÜN IKI NUMARALI ADAM OLDUGUNA HIC BIR ZAMAN INANMADIM ONUN SADECE YAZILI DEGIL SÖZLÜ IRTIBATI SAGLIYAN EMIR VE ISTEKLERI AKTARAN TASIYAN ILETEN BIR ARACI OLDUGUNU DÜSÜNÜYORUM YURTTA SULH KONSEYINDE KIMLER VARDI BASA KIM GECECEKTI BUNU BILEN KISI BENCE ADIL ÖKSÜZDÜ VE YA YOK EDILDI YADA UCURULDU BU KONSEY ÜYELERI MEYDANA CIKARTILMADIGI SÜRECE VATAN VE MILLET HAINLERI ÜLKEMIZDE ARAMIZDALAR BÜYÜK BIR PISKINLIKLE KARSIDAN BAKARAK AKLIMIZLA VE MILLETIMIZLE ALAY EDIYORLARCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Söyleyecek sözlerin yazılacak kelimelerin bile hakkı olduğundan bu iki vatan HAİNİNE ne yazalım artık kelime kalmadı ama biliyordun kulaklarının çinladığını.... LAĞIM fareleri desem inanın onların bile biz insan oğluna bir görevi var hakka girer onlardan bile aşağı.......Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Onlar demekki falakaya alışık belli işlemiyor hiçbirine belki de aralarında iletişim böyle falakacellCevap Yaz Yayından Kaldır
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kim bu şeytanla eski den fotoraf çektirmiş se allah hepsinin belasını versin...Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır