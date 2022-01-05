Gizli Sayılar filmi oyuncuları kim? Gizli Sayılar filmi konusu, oyuncuları ve Gizli Sayılar özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Gizli Sayılar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gizli Sayılar filmini izleyecek olanların merak ettiği Gizli Sayılar konusu nedir, Gizli Sayılar oyuncuları kimler ve Gizli Sayılar özeti gibi konuları inceliyoruz.

GİZLİ SAYILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihin anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. 3 siyahi kökenli kadın NASA'da büyük işlere imza atmaktalardır. Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımıyla olacaktır.

Yönetmen: Theodore Melfi

Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst

Tür: Biyografi, Drama, Tarih

Yapım Yılı: 2016 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Şubat 2017 Cuma

Senaryo: Allison Schroeder, Theodore Melfi

Yapımcı Firma: Levantine Films

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