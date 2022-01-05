Gizli Sayılar filmi oyuncuları kim? Gizli Sayılar filmi konusu, oyuncuları ve Gizli Sayılar özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gizli Sayılar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gizli Sayılar konusu, özeti ve Gizli Sayılar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gizli Sayılar filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Gizli Sayılar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gizli Sayılar filmini izleyecek olanların merak ettiği Gizli Sayılar konusu nedir, Gizli Sayılar oyuncuları kimler ve Gizli Sayılar özeti gibi konuları inceliyoruz.
GİZLİ SAYILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihin anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. 3 siyahi kökenli kadın NASA'da büyük işlere imza atmaktalardır. Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımıyla olacaktır.GİZLİ SAYILAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Theodore Melfi
Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst
Tür: Biyografi, Drama, Tarih
Yapım Yılı: 2016 (127 dk)
Vizyon Tarihi: 24 Şubat 2017 Cuma
Senaryo: Allison Schroeder, Theodore Melfi
Yapımcı Firma: Levantine Films
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