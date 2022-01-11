Gizemli kız arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi

Hastalığı hafif atlattığını söyleyen Kaygılaroğlu, "Bol bol dinlendim. İlk 1-2 gün dışında zorlandığımı söyleyemem. Umarım kimse yakalanmaz. İnsanın çocuğuna temas dahi edemiyor olması daha zor bir durum aslında." dedi.

2022 yılından beklentisi olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, "Sete çıktık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç Kuruş çok beğenildi. Sokaktan aldığımız tepkiler bunu gösteriyor" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun gizemli kız arkadaşının kimliği merak konusu oldu.