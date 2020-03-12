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Denizli, Güncel

Gizemli hayırseverler Denizli'de ortaya çıktı

Denizli'de gizemli iki hayırsever, gittikleri 3 marketteki vatandaşların yaklaşık 60 bin TL tutan veresiye borçlarını ödedi.

12.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:27
Gizemli hayırseverler Denizli'de ortaya çıktı

Denizli'de gizemli iki hayırsever, gittikleri 3 marketteki vatandaşların yaklaşık 60 bin TL tutan veresiye borçlarını ödedi. Hayırseverler, borçlu vatandaşların veresiye aldıkları sigaralar ve alkollü içkiler dışındaki bütün borçlarını ödedi.


Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü 3 bakkala gelen ve isimlerini açıklamayan iki hayırsever, girdikleri 3 bakkalda veresiye defterini isteyerek yaklaşık 60 bin TL tutan sigara dışındaki tüm borçları ödedi. 100'e yakın vatandaşın borcunu ödeyen hayırseverler ardından mahalleden ayrıldı. Mahallede kahvehane işleten esnaf Osman Akhan, "Sağ olsunlar iyi bir şey yapmışlar, garibanın borcunu ödemişler. Sigara, alkol hariç diğerlerini kapatmışlar. Adam güzel bir şey yapmış. Herkesin ekonomik durumu o kadar çok lüks, aşırı değil. Gariban olmasa zaten gidip bakkala yazdırmaz. Yüz göz olmaz. Adamın karşısında kızarmaz. Bu şekilde gelip de birilerinin ödemesi, çok iyi bir şey Allah razı olsun yapanlardan" dedi.


Dokuzkavaklar Mahallesi muhtarı İlyas Yolcu ise, hayırseverlerin çok güzel bir şey yaptığını, 3 tane bakkalın hesabını gelip ödemesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Hayırsever birinin çıkıp, 3 tane bakkalımızdan alışveriş yapan kardeşlerimizin hesabını ödemesi hepimiz adına, mahallemiz adına sevindirici bir şey. Bu hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Bakkal arkadaşlarımızla görüştüğümüzde 2 kişinin gelip, 'veresiye defterinizi çıkarın, biz alışveriş yapan vatandaşların hesabını ödemek için geldik' demişler. Tabi bakkallarımız ilk önce şok olmuş. Sigara ve alkol haricinde tüm borçları kapatıp gitmişler. Böyle bir güzellik yaşanmıştır mahallemizde" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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