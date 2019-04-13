Gizem ve Hakan Hatipoğlu, Bebeklerinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
2018 yılının Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem- Hakan Hatipoğlu çifti, bebekleri Lilla'nın yüzünü ilk kez paylaştı.
2018 yılının Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem- Hakan Hatipoğlu çifti, Lila adını verdikleri bebeklerinin ilk kez yüzü gösterdi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI
2018 yılının ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem- Hakan Hatipoğlu çifti, kızlarına Lila adını vermişlerdi. Kızları daha doğmadan Instagram hesabı açan çift, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kızları Lila doğduktan sonra birçok fotoğraf paylaşan çift, bebeklerinin yüzünü takipçilerine göstermiyordu.Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti kendi sosyal medya hesaplarından kızlarıyla çekildikleri fotoğrafları paylaştı.
İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER
Gizem Hatipoğlu paylaşımına, "Aşkımızın meyvesi Lila'mız. Seni çok seviyoruz canım kızım" notunu düşerken, Hakan Hatipoğlu, "Canım kızım, o gülen yüzün hep gülsün, bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun... O pamuk ellerini hiç bırakmayacağız. Seni çok seviyoruz Lila." yazdı. İnternet sitesi 'KizlarSoruyor' tarafından hazırlanan "Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftlerden hangisinin bebeği en çok merakla bekleniyor?" anketinin sonucunda Lila birinci olmuştu.
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maşallah süphanallah bahtı güzel olsun ömrü uzun olsun Allah analı babalı büyütsün rabbim nazardan saklasınCevap Yaz 23 4 Yayından Kaldır
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heybeden ünlüCevap Yaz 19 2 Yayından KaldırSENDE: HAYBEDEN9 Yayından Kaldır
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Seni çirkin seni, tu tu tu maşallah.Cevap Yaz 25 4 Yayından Kaldır