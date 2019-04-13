Gizem ve Hakan Hatipoğlu, Bebeklerinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

2018 yılının Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem- Hakan Hatipoğlu çifti, Lila adını verdikleri bebeklerinin ilk kez yüzü gösterdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

2018 yılının ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem- Hakan Hatipoğlu çifti, kızlarına Lila adını vermişlerdi. Kızları daha doğmadan Instagram hesabı açan çift, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kızları Lila doğduktan sonra birçok fotoğraf paylaşan çift, bebeklerinin yüzünü takipçilerine göstermiyordu.Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti kendi sosyal medya hesaplarından kızlarıyla çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Gizem Hatipoğlu paylaşımına, "Aşkımızın meyvesi Lila'mız. Seni çok seviyoruz canım kızım" notunu düşerken, Hakan Hatipoğlu, "Canım kızım, o gülen yüzün hep gülsün, bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun... O pamuk ellerini hiç bırakmayacağız. Seni çok seviyoruz Lila." yazdı. İnternet sitesi 'KizlarSoruyor' tarafından hazırlanan "Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftlerden hangisinin bebeği en çok merakla bekleniyor?" anketinin sonucunda Lila birinci olmuştu.