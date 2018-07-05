Gizem Özdilli Şener Özbayraklı'dan Özür Diledi
Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden biri olan Gizem Özdilli Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın kendisine attığı mesajı yayınlamıştı. Özdilli, Şener Özbayraklı'dan özür diledi.
Manken Gizem Özdilli, kendisine Instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etmişti. Ünlü manken olayın aslını öğrenerek Şener Özbayraklı'dan özür diledi.
ŞENER ÖZBAYRAKLI'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Gizem Özdilli sosyal medya hesabında yayınladığı mesayla, "Arkadaslar Sener bey mesajin kendisinden gelmedigini ve ozrunu oletti ..ben de Fenerbahce camiasi ve kendisini uzduysem ozur dilerim..sevgiler" ifadelerini kullandı.
ÖZDİLLİ NE DEMİŞTİ?
Gizem Özdilli, kendisine instagram üzerinden "Merhaba nasılsın?" şeklinde mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın mesajını takipçileri ile paylaştı.
YORUMLAR (8)
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Dünyanın en tehlikeli felsefesi kezbanizmdir. Ulan adam "merhaba, nasılsın" yazmış hemen ifşalamışsın, kezbansın kezban, bütün erkekler sana tapıyor zannediyorsun, bütün erkekler sana deliriyor zannediyorsun, bütün dünya etrafında dönüyor zannediyorsun. Ve bu kadar zannından daha da tehlikeli olanı sen bu ifşa olayını reklam için yapmış olman. Ne kadar kötü bir reklam çabası! Ne kadar kötü bir reklam çabası.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Hal hatır sormak da ne zamandan beri suç sayılıyor ! Yolda giderken de tanımadığın birine merhaba deniyor......Özdilli hanım artistlik yapıyor benceCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adam ufaktan sana doğru yürümüş ablacımCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ulan şener yazdıysa ne olmuş adam gayet medeni merhaba nasılsın yazmış bu kezbanda liseli gibi tribe girmiş havanı sevsinler(!)Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Gizem Özdilli birilerine özenmiş ben de bir ifşa yapayım demiş ama kezbanlığın çıtasını evereste taşımış farkında değil! Kızlar size söylüyorum bu gibi mesajlar normaldir sonrasındaki konuşma tarzı kişinin karakterini belirler bunu keşfetmekte tamamen size kalmış ama bu ezik kadın gibi kezbanlık yapmayın!Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır