Gizem Özdilli Şener Özbayraklı'dan Özür Diledi

Manken Gizem Özdilli, kendisine Instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etmişti. Ünlü manken olayın aslını öğrenerek Şener Özbayraklı'dan özür diledi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Gizem Özdilli sosyal medya hesabında yayınladığı mesayla, "Arkadaslar Sener bey mesajin kendisinden gelmedigini ve ozrunu oletti ..ben de Fenerbahce camiasi ve kendisini uzduysem ozur dilerim..sevgiler" ifadelerini kullandı.

ÖZDİLLİ NE DEMİŞTİ?

Gizem Özdilli, kendisine instagram üzerinden "Merhaba nasılsın?" şeklinde mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın mesajını takipçileri ile paylaştı.