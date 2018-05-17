Gizem Karaca'nın Başrol Oynadığı "İnsanlık Suçu" Dizisi Final yapıyor

Kanal D'nin cumartesi akşamları yayınlanan 'İnsanlık Suçu' dizisi için sürpriz bir şekilde final kararı alındı.

8. BÖLÜMLE VEDA EDİYOR

Gizem Karaca ile Kaan Yıldırım'ın başrolünü oynadığı Pastel Film imzalı dizinin çekimleri Adana'da başlamış, İstanbul'a taşınmıştı. Adana'da zor bir hayat yaşayan Cemal'in İstanbul'a oldukça varlıklı olan amcasının yanına taşınmasıyla yaşanan olayları anlatan dizi 19 Mayıs Cumartesi akşamı 8. bölümde ekrana veda edecek.

HAPİS CEZASININ ARDINDAN DİZİSİ DE FİNAL YAPIYOR

Dizinin başrol oyuncusu Gizem Karaca'ya 5 yıldır süren uyuşturucu davasında hapis cezası verilmesinin hemen ardından bu kararın alınması manidar olarak bulundu.

ARKA SOKAKLAR HARİÇ HER ŞEYİ BİTİRECEK

Kanal D yönetiminin bir süredir zaten 'Arka Sokaklar' hariç bütün dizilerini bitireceği de gündeme gelmişti.