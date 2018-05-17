Gizem Karaca'nın Başrol Oynadığı "İnsanlık Suçu" Dizisi Final yapıyor
5 yıldır devam eden uyuşturucu davasında hapis cezası şoku yaşayan Gizem Karaca'ya bir şok da başrol oynadığı İnsanlık Suçu dizisinin final kararıyla geldi.
Kanal D'nin cumartesi akşamları yayınlanan 'İnsanlık Suçu' dizisi için sürpriz bir şekilde final kararı alındı.
8. BÖLÜMLE VEDA EDİYOR
Gizem Karaca ile Kaan Yıldırım'ın başrolünü oynadığı Pastel Film imzalı dizinin çekimleri Adana'da başlamış, İstanbul'a taşınmıştı. Adana'da zor bir hayat yaşayan Cemal'in İstanbul'a oldukça varlıklı olan amcasının yanına taşınmasıyla yaşanan olayları anlatan dizi 19 Mayıs Cumartesi akşamı 8. bölümde ekrana veda edecek.
HAPİS CEZASININ ARDINDAN DİZİSİ DE FİNAL YAPIYOR
Dizinin başrol oyuncusu Gizem Karaca'ya 5 yıldır süren uyuşturucu davasında hapis cezası verilmesinin hemen ardından bu kararın alınması manidar olarak bulundu.
ARKA SOKAKLAR HARİÇ HER ŞEYİ BİTİRECEK
Kanal D yönetiminin bir süredir zaten 'Arka Sokaklar' hariç bütün dizilerini bitireceği de gündeme gelmişti.
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sıkıntı yok temel hallederCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ADI UYUŞTURUCUYA KARIŞAN TÜM DİZİ OYUNCULARINA ARTIK TV YE ÇIKMA ŞANSI VERİLMEMELİ. . . YAPTIKLARI BU SUÇUN CEZASINI ÇEKMELİLER. HERŞEYE YAYGARAYI BASANLAR HADİ BUNADA DESTEK VERİN.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Serkay da kendi kendini harcadı. Seneye Diriliş Osman Gazi dizisinde oynamasını bekliyorum. Alaçatı''dan selamlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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uyarıcı kullanan kişi her türlü rolü yapar ama sonunda biyerde patlar ama bi şekilde kurtulcaklarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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40 yılda bi dizi takip edeyim dedim o da yayından kalkıyor gizemin yerine hazal kaya gelsinCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır