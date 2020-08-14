Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında, nereli?
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Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında, nereli?

Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven, paylaşımları ile magazin gündemine geliyor. Peki, Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında, nereli? İşte Gizem Güven'in merak edilenleri…

Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında, nereli?
14.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:06

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Gizem Güve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Peki, Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında, nereli?

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Aralık 1993

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Beykent Üniversitesi

Meslek: Oyuncu, tasarımcı

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, ayrıca sinema filmi dublajı yapmıştır. Televizyonda ise ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün, Şampiyon gazete ekinin reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına kadar LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. (2006-2009) İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013). Lise yıllarında Sihirli Annem dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir. (2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır. Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır. Üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlayan Güven, eğitimine devam etmektedir. Yeni projesi Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür. 2015 yılında 'Ne Münasebet' adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.

Filmografi

Dublaj çalışmaları[

• Lilo ve Stiç 1-2 (2002)/ Lilo karakteri

• Yüzüklerin Efendisi İki Kule (2002)

• Son Peygamber (2002)

• Kayıp Balık Nemo (2003)/pembe mürekkep balığı

• Sürüsüne Bereket (2003)

Rol aldığı yapımlar

• İki Arada - Özge (2002)

• Sihirli Annem - Ceren (2003-2006 - 2011-2012)

• Selena - Leyla (2006-2009)

• Yedikule Hayat Yokuşu - Ayfer (2014)

• Ne Münasebet - Ayça (2015)

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