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Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?

Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?
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Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuş, genç yaşına rağmen Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncudur. Peki, Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ekranların sevilen genç oyuncularından biri olan Gizem Güneş kimdir? sorusu, son dönemlerde hem dizi izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Güzel oyuncunun hayatı, kariyeri ve geçmiş projeleri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan Türk oyuncudur. Bugün itibarıyla 29 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?

OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Binbir Gece" dizisinde başlamış ve ardından "Kanatsız Kuşlar" (2017), "4N1K İlk Aşk" (2018), "Kuzey Yıldızı: İlk Aşk" (2019-2021), "Adı Sevgi" (2022) ve "Teşkilat" (2024-2025) gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca, "Sesinde Aşk Var" (2019) adlı sinema filminde de yer almıştır.

Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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