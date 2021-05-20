Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, nerelidir?
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Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, nerelidir?

Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, nerelidir?
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Oyunculuğa Aşkın 5 Hali isimli filmle başlayan Gizem Arıkan, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki "Didem" karakteriyle adından sıkça söz ettirdi. 195. bölümde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda eden Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, nerelidir?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisindeki "Didem" karakteriyle isminden sıkça söz ettiren oyuncu Gizem Arıkan, diziye 195. bölümünde veda etti. Diziye veda etmesiyle birlikte birçok kişi güzel oyuncu hakkında internette arama yapmaya başladı. Peki Gizem Arıkan kimdir? İşte Gizem Arıkan'ın biyografisi.

GİZEM ARIKAN KİMDİR?

Gizem Arıkan 10 Şubat 1994, İstanbul doğumludur. Güzel oyuncu 168 cm boyunda, 55 kilogram ağırlığındadır ve Kova burcudur. Oyunculuğa 2016 yılında Aşkın 5 Hali adlı filmle başladı. 2017 yılında Organik Aşk adlı sinema filminde oynadı. 2019'da ekranlara gelen Yaralı Kuşlar dizisinde başrol oyuncusu olarak Meryem karakterini canlandırdı. Sevilen oyuncu son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Didem" karakterine hayat vermişti.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz(Didem, TV Dizisi 2020-2021)

Aile Şirketi (Satıcı, TV Dizisi 2020)

Awakening/ Uyanış (Gizem, Kısa Film 2020)

Yaralı Kuşlar (Meryem, TV Dizisi 2019)

Bir Deli Rüzgar (TV Dizisi 2018)

Organik Aşk (Sinema Filmi 2017)

Aşkın 5 Hali (Belgesel Film 2016)

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