Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?

Kapıda ödeme yapılabilen siteler hangileridir vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Gittigidiyor alışveriş sitesinden kapıda ödeme var mı yoksa sadece online kartla ödeme mi bulunuyor? Detaylar haberimizde...