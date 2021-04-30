Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?
Kapıda ödeme yapılabilen siteler hangileridir vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Gittigidiyor alışveriş sitesinden kapıda ödeme var mı yoksa sadece online kartla ödeme mi bulunuyor? Detaylar haberimizde...
Kapıda ödeme alan siteler hangileridir merak ediliyor. Bu sitelerden özellikle Gittigidiyor daha çok merak edilmektedir. Peki, Gittigidiyor'da kapıda ödeme oluyor mu? Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor kapıda ödeme imkanı mevcut mu? Gittigidiyor kapıda ödeme aktif mi pasif mi?
GİTTİGİDİYOR KAPIDA ÖDEME VAR MI?
Türkiye'nin bir başka en büyük alışveriş sitelerinden birisi olan gittigidiyor.com 'da kapıda ödeme seçeneği mevcut değildir. Sitede yapılan açıklamaya göre GittiGidiyor'da tüm işlemler "Sıfır Risk" güvencesinde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan kapıda ödeme seçeneği yoktur.
KAPIDA ÖDEME OLAN SİTELER HANGİLERİ?
Haberler.com olarak yazımıza devam ediyoruz. Kapıda ödeme yapılabilen bazı sitelerin isimleri aşağıdaki gibidir. Elbette bunlardan farklı siteler de vardır. Fakat sizler için en popüler olanlarını derledik.
- BKM Kitap (www.bkmkitap.com)
- MediaMarkt (www.mediamarkt.com.tr)
- Morhipo (www.morhipo.com)
- Hepsiburada (www.hepsiburada.com)
- DeFacto (www.defacto.com.tr)
- Kitapyurdu (www.kitapyurdu.com)
- Migros (www.migros.com.tr)
- Cimri (www.cimri.com)
- Tozlu (www.tozlu.com)
- PTT Avm (www.pttavm.com)
- LC Waikiki (www.lcwaikiki.com)
- Carrefour (www.carrefoursa.com)
- Mavi (www.mavi.com)
Bu sitelerin hepsi güvenilirdir ve kapıda ödeme yapılmaktadır. Daha doğrusu güncel kapıda ödeme alan siteleri bunlar diyebiliriz. Lakin ilerleyen zamanlarda bu sitelerden bazılarına kapıda ödeme pasif yapılabilir o konu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Yani ilerde bu sitelerden bazıları kapıda ödemeyi iptal edebilirler. Ama şimdilik bunların çoğunluğunda kapıda ödeme aktiftir.