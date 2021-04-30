Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?

Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Kapıda ödeme yapılabilen siteler hangileridir vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Gittigidiyor alışveriş sitesinden kapıda ödeme var mı yoksa sadece online kartla ödeme mi bulunuyor? Detaylar haberimizde...

Kapıda ödeme alan siteler hangileridir merak ediliyor. Bu sitelerden özellikle Gittigidiyor daha çok merak edilmektedir. Peki, Gittigidiyor'da kapıda ödeme oluyor mu? Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor kapıda ödeme imkanı mevcut mu? Gittigidiyor kapıda ödeme aktif mi pasif mi?

GİTTİGİDİYOR KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Türkiye'nin bir başka en büyük alışveriş sitelerinden birisi olan gittigidiyor.com 'da kapıda ödeme seçeneği mevcut değildir. Sitede yapılan açıklamaya göre GittiGidiyor'da tüm işlemler "Sıfır Risk" güvencesinde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan kapıda ödeme seçeneği yoktur.

KAPIDA ÖDEME OLAN SİTELER HANGİLERİ?

Haberler.com olarak yazımıza devam ediyoruz. Kapıda ödeme yapılabilen bazı sitelerin isimleri aşağıdaki gibidir. Elbette bunlardan farklı siteler de vardır. Fakat sizler için en popüler olanlarını derledik.

- BKM Kitap (www.bkmkitap.com)

- MediaMarkt (www.mediamarkt.com.tr)

- Morhipo (www.morhipo.com)

- Hepsiburada (www.hepsiburada.com)

- DeFacto (www.defacto.com.tr)

- Kitapyurdu (www.kitapyurdu.com)

- Migros (www.migros.com.tr)

- Cimri (www.cimri.com)

- Tozlu (www.tozlu.com)

- PTT Avm (www.pttavm.com)

- LC Waikiki (www.lcwaikiki.com)

- Carrefour (www.carrefoursa.com)

- Mavi (www.mavi.com)

Bu sitelerin hepsi güvenilirdir ve kapıda ödeme yapılmaktadır. Daha doğrusu güncel kapıda ödeme alan siteleri bunlar diyebiliriz. Lakin ilerleyen zamanlarda bu sitelerden bazılarına kapıda ödeme pasif yapılabilir o konu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Yani ilerde bu sitelerden bazıları kapıda ödemeyi iptal edebilirler. Ama şimdilik bunların çoğunluğunda kapıda ödeme aktiftir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Tacikistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor'da kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 19:43:23. #1.14#

title