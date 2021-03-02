Gişe Memuru konusu ne, oyuncuları kimler? Gişe Memuru saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Özeti!
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Gişe Memuru konusu ne, oyuncuları kimler? Gişe Memuru saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Özeti!

02.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:54
Gişe Memuru konusu ne, oyuncuları kimler? Gişe Memuru saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Özeti!

Beğenilen yerli filmler arasında yer alan Gişe Memuru'nun konusu ve oyuncuları kimler merak ediliyor. Peki Gişe Memuru oyuncuları kimlerdir? Gişe Memuru saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Gişe Memuru konusu nedir?

Gişe Memuru konusu ne, oyuncuları kimler? Gişe Memuru saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Özeti!

GİŞE MEMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gişe Memuru filmi bu akşam saat 22:15 'de Star TV ekranlarına gelecek.

Gişe Memuru konusu ne, oyuncuları kimler? Gişe Memuru saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Özeti!

GİŞE MEMURU KONUSU NE?

Kenan, babasıyla oturan bir gişe memurudur, çalışkanlığı ve kendi kendine konuşmasıyla ünlüdür. Kenan'ın çocukken annesini kaybetmesinin ardından babasıyla olan ilişkisi gittikçe çözülür. Otomatikleştiği gişesinde, hayal ve gerçek arasındaki çizgi daha da belirsizleşmeye başlar. Kenan'ın ev, servis ve gişe arasında sıkışıp kalmış hayatı yeni atandığı gişelerde değişecektir.

GİŞE MEMURU OYUNCULARI VE KADROSU!

Serkan Ercan

Zafer Diper

Nur Fettahoğlu

Nergis Öztürk

Büşra Pekin

Sermet Yeşil

Nadir Sarıbacak

Ruhi Sarı

Gişe Memuru konusu ne, oyuncuları kimler? Gişe Memuru saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Özeti!
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