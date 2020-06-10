Gırtlak kanseri nedeniyle vefat eden başçavuş Antalya'da toprağa verildi
İstanbul'da gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Kıdemli Başçavuş Sezai Esen, memleketi Antalya'nın Akseki ilçesinde toprağa verildi.
10.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:10
İstanbul'da gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Kıdemli Başçavuş Sezai Esen, memleketi Antalya'nın Akseki ilçesinde toprağa verildi.
Esen'in (55) naaşı için Akseki Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törenin ardından Esen'in cenazesi, Gümüşdamla Mahalle Mezarlığı'nda ilçe müftüsü Baysu Mutluay'ın kıldırdığı namazın ardından defnedildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Esen'in 2 yıldır gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA