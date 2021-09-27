Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıklarken bölgede tsunami uyarılarının yapıldığı öğrenildi.
Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.
TSUNAMİ UYARILARI YAPILIYOR
A Haber Muhabiri Manolis Kostidis'in aktardığına göre; henüz adadan bir hasar veya can kaybı bilgisi alınamadı. Ancak, Akdeniz'de bulunan adada deprem sonrası tsunami riski oluştu. Bölgede tsunamiye karşı uyarılarda bulunuluyor.
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