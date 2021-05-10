Girişimci kadın bileziklerini satarak aldığı kuluçka makinesinden aylık 4 bin civciv çıkartıyor

Kahramanmaraş'ta ailesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için kırsalda yaptırdıkları konuta yerleşen üç çocuk annesi 32 yaşındaki kadın, bileziklerini satarak aldığı kuluçka makinesinden aylık 4 bin civciv çıkartıyor.

Kahramanmaraş'ta ailesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için kırsalda yaptırdıkları konuta yerleşen üç çocuk annesi 32 yaşındaki kadın, bileziklerini satarak aldığı kuluçka makinesinden aylık 4 bin civciv çıkartıyor.

Kent merkezinde yaşayan ve salgından korunmak için baba ocağına taşınmaya karar veren Tuğba Çakmak, eşi ve çocuklarıyla merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Beyoğlu Mahallesi'ne yerleşti.

Eşi tır şoförü olduğu için zamanının büyük bölümünü çocuklarıyla yalnız geçiren genç kadın, hobi amacıyla kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla küçük bir kuluçka makinesi aldı.

Ürettiği civcivlere yoğun talep başlayınca bir makine daha almaya karar veren Çakmak, düğünden kalan bileziklerini bozdurarak evinin garaj kısmına kümes kurdu.

Kümeste kuluçka makinesiyle aylık 4 bin civciv çıkaran Çakmak, talepleri karşılamakta güçlük çekiyor.

Çakmak, AA muhabirine, şehrin karmaşasından ve salgından kurtulmak için döndükleri baba ocağında organik tavuk üretimine başladığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'de görülmesi sonucu eşiyle kırsaldaki evlerine yerleşme kararı aldıklarını anlatan Çakmak, "Burada ne iş yaparım diye internetten araştırmalar yaptım ve evimin fiziki yapısının tavuk yetiştiriciliğine uygun olduğunu düşünerek harçlıklarımla küçük bir kuluçka makinesi aldım." diye konuştu.

"İsteyenlere civciv isteyenlere de tavuk halinde vereceğim"

Çakmak, hobi olarak ürettiği civciv ve tavuklara yoğun talep geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eşime daha büyük bir makine almak istediğimi söyledim. Bileziklerimi satarak büyük bir kuluçka makinesi aldım. Şu an birçok yerden yumurta alıp kuluçka makinesinde civciv çıkartıyoruz. Bu durum beni mutlu ediyor. Daha çok kuluçka makinem olsa daha çok iş yaparım. Evde yerim olmadığı için garajı kümese çevirdim. Şu an kuluçka makinesinde 1300 yumurtam var ve 21 gün sonra inşallah civciv haline gelecek. Aylık ise 4 bin civciv çıkartıyoruz. İsteyenlere civciv isteyenlere de tavuk halinde vereceğim. Tavukları ırkına ve cinsine göre 60 liradan 90 liraya kadar satıyoruz."

Çakmak, vatandaşların artık doğal ortamlarda yetişen tavukları tercih etmeye başladığını bunun da kendisini sevindirdiğini söyledi.

İmkan verilmesi halinde üretim ve istihdama yönelik yeni projeleri olduğunu aktaran Çakmak, baba ocağına dönerek bu işi yapmaya başladığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak