Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canl izle! Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler!
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Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canl izle! Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler!

21.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:22
Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canl izle! Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler!

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altunordu karşı karşı kalıyor. Peki, Giresunspor-Altunordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canlı izle? Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler!

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altunordu karşı karşı kalıyor. Peki, Giresunspor-Altunordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canlı izle? Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler İşte detaylar haberimizde...

GİRESUNSPOR-ALTINORDU MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

TFF 1. Lig'in 15 haftasında Giresunspor evinde Altınordu'yu 2-0 yenerek puanını 29'a çıkarttı.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 67. dakikada Anthony Uzodimma ve 78'de Hayrullah Bilazer kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste oynadığı 4. maçını da kazanan Giresunspor puanını 29'a yükselterek zirveye yerleşti.

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Altıordu ise 27 puanda kaldı.

GİRESUNSPOR-ALTINORDU MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Girersunspor

26 Kayacan Erdoğan

11 Kağan Miray Bağış

33 Çağlar Birinci

35 Savaş Polat

93 Hüsamettin Tut

7 Guy Lucien Michel Landel

10 Muhammet Reis

13 Tevfik Altındağ

44 Mehmet Taş

99 Yasin Ozan

15 Volkan Okumak

Altınordu

1 Erce Kardeşler

3 Yusuf Acer

4 Hasan Hatipoğlu

22 Kerim Alıcı

35 Mehmet Enes Sığırcı

7 Mehmet Murat Uçar

14 Alican Özfesli

39 Okan Derici

41 Berkay Samancı

89 Anıl Koç

17 Sefa Yılmaz

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