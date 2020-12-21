Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canl izle! Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler!

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altunordu karşı karşı kalıyor. Peki, Giresunspor-Altunordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canlı izle? Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler!