Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canl izle! Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler!
TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altunordu karşı karşı kalıyor. Peki, Giresunspor-Altunordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canlı izle? Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler!
TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altunordu karşı karşı kalıyor. Peki, Giresunspor-Altunordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Giresunspor-Altunordu maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Altunordu canlı izle? Giresunspor-Altunordu muhtemel 11'ler İşte detaylar haberimizde...
GİRESUNSPOR-ALTINORDU MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
TFF 1. Lig'in 15 haftasında Giresunspor evinde Altınordu'yu 2-0 yenerek puanını 29'a çıkarttı.
Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 67. dakikada Anthony Uzodimma ve 78'de Hayrullah Bilazer kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste oynadığı 4. maçını da kazanan Giresunspor puanını 29'a yükselterek zirveye yerleşti.
Sahadan mağlubiyetle ayrılan Altıordu ise 27 puanda kaldı.
GİRESUNSPOR-ALTINORDU MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Girersunspor
26 Kayacan Erdoğan
11 Kağan Miray Bağış
33 Çağlar Birinci
35 Savaş Polat
93 Hüsamettin Tut
7 Guy Lucien Michel Landel
10 Muhammet Reis
13 Tevfik Altındağ
44 Mehmet Taş
99 Yasin Ozan
15 Volkan Okumak
Altınordu
1 Erce Kardeşler
3 Yusuf Acer
4 Hasan Hatipoğlu
22 Kerim Alıcı
35 Mehmet Enes Sığırcı
7 Mehmet Murat Uçar
14 Alican Özfesli
39 Okan Derici
41 Berkay Samancı
89 Anıl Koç
17 Sefa Yılmaz