Giresunspor - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Giresunspor - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

21.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:15
Giresunspor - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de 15. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Giresunspor - Altınordu maçıdır. Peki Giresunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Giresunspor - Altınordu maçıdır. Peki Giresunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Giresunspor - Altınordu maçı 21 Aralık Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Giresunspor - Altınordu maçı TRT Avaz Digiturk 57, Şifresiz 4A, Web , Kablo TV 99, D-Smart 284, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154, Tivibu 47, Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Atatürk Stadyumu, Giresun'da oynanacak.

GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK ŞEKER(Hakem)

HAKAN KARABALCIK(1. Yardımcı Hakem)

MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)

BATUHAN BAYAR(Dördüncü Hakem)

SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)

ERSEL KILIÇ(Temsilci)

NECMETTİN AKÇA(Temsilci)

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