Giresunspor - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
TFF 1. Lig'de 15. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Giresunspor - Altınordu maçıdır. Peki Giresunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Giresunspor - Altınordu maçıdır. Peki Giresunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Giresunspor - Altınordu maçı 21 Aralık Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Giresunspor - Altınordu maçı TRT Avaz Digiturk 57, Şifresiz 4A, Web , Kablo TV 99, D-Smart 284, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154, Tivibu 47, Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.
GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Atatürk Stadyumu, Giresun'da oynanacak.
GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
BURAK ŞEKER(Hakem)
HAKAN KARABALCIK(1. Yardımcı Hakem)
MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)
BATUHAN BAYAR(Dördüncü Hakem)
SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)
ERSEL KILIÇ(Temsilci)
NECMETTİN AKÇA(Temsilci)