: Giresunlu çift üçü kendi çocukları 6 engelliye özenle bakarak takdir topluyor

05.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:23

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Namık Tekin ve Aysel Çaylak çifti, üçü kendi çocukları üçü de akrabaları olan zihinsel engelliye özenle bakarak çevrelerindeki komşularının takdirini topluyor.

İhsaniye Mahallesi'nde üç odalı kira evinde oturan 64 yaşındaki Namık Tekin Çaylak ile 63 yaşındaki eşi Aysel Çaylak, çocukları Barış (38), Savaş (32), Mutlu (27) ile Aysel Çaylak'ın kardeşleri Merdan (54), Gürdal (56), Erdal Tirsi'nin (59) hayata tutunması için mücadele veriyor.

Namık Tekin Çaylak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yüzde 70 zihinsel engelli olan çocukları ile eşinin kardeşlerinin bakımını üstlendiklerini söyledi.

Bir evde 6 engelliye bakmanın zor olduğunu dile getiren Çaylak, "Bu çocukların bakımının yanı sıra onları kontrol altında tutmak da zor. Hepsinin farklı istekleri oluyor, onları yerine getirmek zorundayız. Her isteklerini onları kırmadan yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

En büyük sıkıntılarının yaşadıkları ev olduğunu belirten Çaylak, şöyle devam etti:

"Çocuklar biraz sıkıntılı, bağırıp çağırıyorlar, mahallede de rahatsızlık oluyor. Tabi bu da tepkilere neden oluyor. Ev zaten küçük, büyük ev bulmakta zorlanıyoruz, bize ev kiralamak da istemiyorlar. Herkesin birer odası olması lazım, ikişer kişi aynı odada kalmak istemiyorlar. Evin içerisinde birbirleriyle kavga da ediyorlar."

"Köyde yaşamak istiyoruz"

Bu sıkıntılardan kurtulmak için köyde yaşamak istediklerini söyleyen Çaylak, "Şehirde yaşamak zor, biz uzaklaşmak istiyoruz. Devletin bizim için köye bir ev yapmasını istiyoruz. Eğer böyle olursa çocuklar kimseyi rahatsız etmemiş olur, ben de huzura kavuşurum. Devletten aldığımız engelli ödemesi toplamda 3 bin lirayı buluyor. Köyde rahatça geçinebiliriz." diye konuştu.

Aysel Çaylak ise çocukları ve kardeşlerinin her istediklerini elinden geldiğince yerine getirdiğini söyledi.

Hiçbir zaman olumsuz düşünmediğini dile getiren Çaylak, "Allah'tan gelen bir şey, bu duruma karşı gelmiyoruz, günahtır, böyle yapamayız. Elimizden geldiği kadar çocukların üzerinde duruyoruz, ilgilenmeye çalışıyoruz. Tabi zor bir durum üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Allah her şeyin sabrını veriyor." dedi.

Mahalle muhtarı Engin Güner ise aileye sahip çıkmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaymakamlığa ve belediyeye girişimlerde bulunduk. Ufak tefek yardımlar alınıyor ama çözüm değil, ailenin ikamet etmesi için bir yere ihtiyacı var. Aysel Çaylak'ın köyde bir yeri ve evi var, tabi ev kullanılamaz halde, biraz maddi götürüsü var. Köye gitseler daha rahat edecekler, biraz toparlarlar. Biz bu konuda destek istiyoruz, çözüm getirmemiz lazım, bu aileye sahip çıkmamız lazım."

Kaynak: AA

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