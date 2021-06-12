Giresun Valisi Enver Ünlü, Çamoluk ilçesini ziyaret etti

Giresun Valisi Enver Ünlü, Çamoluk Kaymakamlığı ve Çamoluk Belediyesini ziyaret etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Çamoluk Kaymakamlığı ve Çamoluk Belediyesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünlü ilk olarak Çamoluk Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Emre Çömen'den ilçedeki çalışmalara, yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Çamoluk Belediyesi'ni de ziyaret eden Ünlü'ye, Belediye Başkanı Fatih Düz faaliyetleri hakkında brifing sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin