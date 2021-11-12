Giresun Üniversitesi Fındık Alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programına kabul edildi

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve hem üniversitemiz hem de şehrimiz için oldukça önemli olan 'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na" fındık alanında' YÖK tarafından kabul edildik.

YÖK bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde aktif rol oynamasını hedefliyor. Aynı zamanda programa kabul gören üniversiteler hedef ve stratejilerini bölgesel kalkınmaya odaklı şekilde belirliyorlar.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada bu yıl 7 üniversitenin daha ihtisaslaşma kapsamına alındığını açıkladı. Özvar, "Giresun Üniversitesi'fındık', Iğdır Üniversitesi 'katma değeri yüksek tarımsal ürünler', Munzur Üniversitesi 'stratejik hammaddeler ve ileri teknoloji uygulamaları', Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 'doğal ve kültürel miras turizmi', Batman Üniversitesi 'enerji', Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 'hassas tarım ve yenilikçi işletme teknolojileri' ve Gümüşhane Üniversitesi 'madencilik' alanlarında bölgesel kalkınma üniversite olarak kabul edilmesi ve tabiri caizse etiket sahibi olmasına karar verilmiştir." dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet